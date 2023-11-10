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Видеообзор матчей Казахстан – Австралия на Кубке Билли Джин Кинг

Видеообзор матчей Казахстан – Австралия на Кубке Билли Джин Кинг Фото: ktf.kz
В Севилье (Испания) проходит финальная часть розыгрыша Кубка Билли Джин Кинг по теннису среди женских национальных сборных. Команда Казахстана в первом туре группового этапа проиграла Австралии с общим счетом 1:2. Представлен видеообзор трех матчей, сообщает Zakon.kz.

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В стартовом матче дня Анна Данилина проиграла первой ракетке мира в парном разряде Сторм Хантер (6:7, 4:6).


Во второй игре дня Юлия Путинцева (69 WTA) уверенно обыграла Кимберли Биррелл (113 WTA) со счетом 6:0, 7:5.


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В третьем матче дня Анна Данилина и Юлия Путинцева проиграли в парной встрече Сторм Хантер и Эллен Перес со счетом 1:6, 6:4, 5:10.


Таким образом, сборная Казахстана потерпела поражение от Австралии с общим счетом 1:2.

Стоит отметить, что в первом туре не принимала участие лидер женской сборной по теннису Елена Рыбакина. Четвертая ракетка мира испытывает проблемы со спиной.

Матчи второго тура в группе "В" казахстанки проведут сегодня, 10 ноября, против Словении. 

Ранее сборная Италии первой вышла в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.  

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