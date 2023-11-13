Новак Джокович: Большая цель достигнута, все остальное – бонус

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне на старте Итогового турнира ATP, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Лидер мужского рейтинга Новак Джокович в упорной борьбе обыграл Хольгера Руне со счетом 7:6, 6:7, 6:3. За счет этой победы 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.

"Руне играл великолепно, а я не всегда действовал хорошо. В какие-то моменты уровень моей игры падал, но в целом победа есть победа. Это была очень эмоциональная и тяжелая победа из-за важности сегодняшнего матча, поскольку я знал, что если выиграю, то гарантирую себе первое место в рейтинге по итогам года. Так что это было дополнительным давлением и напряжением. Думаю, я очень хорошо сыграл решающий сет. Вы могли видеть, что на корте было много эмоций. Мне очень хотелось выиграть сегодняшний матч. Я победил на турнире в Париже, что сильно укрепило мои позиции в рейтинге, и я знал, что в Турине мне нужно выиграть только один матч. Большая цель достигнута, теперь все остальное – бонус", – приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Он восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.