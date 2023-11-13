Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Новак Джокович: Большая цель достигнута, все остальное – бонус

теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне на старте Итогового турнира ATP Фото: atptour
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне на старте Итогового турнира ATP, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Лидер мужского рейтинга Новак Джокович в упорной борьбе обыграл Хольгера Руне со счетом 7:6, 6:7, 6:3. За счет этой победы 36-летний серб гарантировал себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.

"Руне играл великолепно, а я не всегда действовал хорошо. В какие-то моменты уровень моей игры падал, но в целом победа есть победа. Это была очень эмоциональная и тяжелая победа из-за важности сегодняшнего матча, поскольку я знал, что если выиграю, то гарантирую себе первое место в рейтинге по итогам года. Так что это было дополнительным давлением и напряжением. Думаю, я очень хорошо сыграл решающий сет. Вы могли видеть, что на корте было много эмоций. Мне очень хотелось выиграть сегодняшний матч. Я победил на турнире в Париже, что сильно укрепило мои позиции в рейтинге, и я знал, что в Турине мне нужно выиграть только один матч. Большая цель достигнута, теперь все остальное – бонус", – приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Он восьмой раз завершит год в качестве №1. Джокович обновит собственный рекорд по этому показателю.

Читайте также

Казахстанка Меруерт Каукеева получила памятную награду от ITF по итогам Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Казахстана U-16 вошла в топ-10 на чемпионате мира среди девушек

Новак Джокович гарантировал себе звание первой ракетки мира по итогам сезона

Пахита Амири
Новак Джокович
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Травма Игрока
Сборная Казахстана сделала заявление по ситуации с Зайнутдиновым
13-летняя дочь чемпиона мира по боксу погибла в Москве
13-летняя дочь экс-чемпиона мира по боксу погибла в Москве
Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы
Бахтиер Зайнутдинов перенес операцию после полученной на матче в составе "Бешикташа" травмы
футболист
Криштиану Роналду поздравил младшую дочь с шестилетием
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления