Итоговый турнир АТР: результаты и видеообзор первого игрового дня

В Турине (Италия) стартовал Итоговый чемпионат АТР с участием восьми сильнейших теннисистов мира. Представлены результаты и видеообзор матчей первого игрового дня, сообщает Zakon.kz.

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Первыми в борьбу вступили игроки зеленого квартета. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3. Во время отдыха Джокович не справился с эмоциями и растоптал сразу две ракетки.

Фото: скриншот видео

Продолжительность встречи составила 3 часа 5 минут. За это время Джокович сделал десять подач навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнта. На счету Руне 18 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.







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В другом матче зеленой группы итальянец Янник Синнер выиграл у представителя Греции Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 25 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Стефаноса Циципаса — шесть подач навылет.





Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября. Действующим чемпионом является 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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