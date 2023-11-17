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Ига Швёнтек, Магда Линетт и Хуберт Хуркач попали в номинацию "Спортсмен года" в Польше

Ига Швёнтек, Магда Линетт и Хуберт Хуркач попали в номинацию «Спортсмен года» в Польше Фото: UnitedCupTennis
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек, а также Хуберт Хуркач (девятый в рейтинге ATP) и Магда Линетт (24-я ракетка мира) номинированы на звание "Спортсмен года" в Польше, сообщает Zakon.kz.

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На сайте премии отмечается, что, помимо теннисистов, на награду претендуют нападающий "Барселоны" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски, баскетболист Матеуш Понитка, олимпийский чемпион в метании молота Войцех Новицкий и другие спортсмены. Всего в номинации представлены 20 атлетов.

После победы на Итоговом турнире WTA Швёнтек вернула себе первое место в мировом рейтинге. 

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