Александр Бублик в шестой раз проиграл Хуберту Хуркачу

Теннисисты встречались между собой на корте в седьмой раз. Первой ракетке Казахстана не удалось сократить отставание в очном противостоянии – Александр Бублик проиграл со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Таким образом, казахстанец уступает в личных встречах – 1:6.

Игра продлилась 1 час и 19 минут. На счету Бублика 10 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех. Хуркач семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

После завершения матча Александр Бублик не смог сдержать свои эмоции и высказался по поводу очередного поражения.

Эпизод попал в объективы видеокамер.

В видео присутствует нецензурная лексика!

Bublik after losing to Hubert Hurkacz:



“I wish to never face you again in my f******g life, man.”



One thing you have to give Bublik credit for…



He’s always honest. 😂



pic.twitter.com/dPOnGMKAIC