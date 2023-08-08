Александр Бублик в шестой раз проиграл Хуберту Хуркачу
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Теннисисты встречались между собой на корте в седьмой раз. Первой ракетке Казахстана не удалось сократить отставание в очном противостоянии – Александр Бублик проиграл со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Таким образом, казахстанец уступает в личных встречах – 1:6.
Игра продлилась 1 час и 19 минут. На счету Бублика 10 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех. Хуркач семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.
После завершения матча Александр Бублик не смог сдержать свои эмоции и высказался по поводу очередного поражения.
"Я хочу больше никогда не видеть твое лицо в моей … жизни", – с улыбкой сказал Бублик во время рукопожатия у сетки.Александр Бублик
Эпизод попал в объективы видеокамер.
В видео присутствует нецензурная лексика!
Bublik after losing to Hubert Hurkacz:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 7, 2023
“I wish to never face you again in my f******g life, man.”
One thing you have to give Bublik credit for…
He’s always honest. 😂
pic.twitter.com/dPOnGMKAIC
Александр Бублик продолжит выступление на турнире в Торонто в парном разряде вместе с французом Адрином Маннарино.
Ранее Александр Бублик потерял три позиции в обновленном рейтинге АТР.