Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Александр Бублик в шестой раз проиграл Хуберту Хуркачу

Александр Бублик в шестой раз проиграл Хуберту Хуркачу Фото: wimbledon.com
В Торонто (Канада) проходит турнир серии ATP-1000 (хард). Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик провел матч первого круга против представителя Польши Хуберта Хуркача (15 в рейтинге ATP), сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Теннисисты встречались между собой на корте в седьмой раз. Первой ракетке Казахстана не удалось сократить отставание в очном противостоянии – Александр Бублик проиграл со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Таким образом, казахстанец уступает в личных встречах – 1:6.

Игра продлилась 1 час и 19 минут. На счету Бублика 10 эйсов, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трех. Хуркач семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных.

После завершения матча Александр Бублик не смог сдержать свои эмоции и высказался по поводу очередного поражения.

"Я хочу больше никогда не видеть твое лицо в моей … жизни", – с улыбкой сказал Бублик во время рукопожатия у сетки.Александр Бублик

material Материалы

Эпизод попал в объективы видеокамер.

В видео присутствует нецензурная лексика!

Александр Бублик продолжит выступление на турнире в Торонто в парном разряде вместе с французом Адрином Маннарино.

Ранее Александр Бублик потерял три позиции в обновленном рейтинге АТР. 

Читайте также

Елена Рыбакина официально покинула тройку сильнейших в мировом рейтинге

Нао Хибино стала чемпионкой турнира WTA-250 в Чехии

Расписание матчей: Анна Данилина начнет выступление на турнире WTA-1000 в Монреале

Пахита Амири
Бублик Александр Канада
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Синоптики прогнозируют сильные дожди на большей части Казахстана 8-10 августа
Казахстан суд решения подделка мошенничество
Пока суд да дело: новый вид мошенничества появился в Казахстане
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы, Шымкенте и 16 регионах страны объявили штормовое предупреждение
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 6 августа
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления