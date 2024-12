Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт

Агнешка Радваньска – финалистка одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2012), победительница одного Итогового турнира, чемпионка 20 турниров WTA. Она завершила карьеру в 2018 году. Магда Линетт выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.

Someone pinch me! @ARadwanska just joined my team!😍 pic.twitter.com/ez3InrzcBk