Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт
Фото: Magda Linette/Х
38-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт начала сотрудничество с бывшей второй ракеткой мира Агнешкой Радваньской, сообщает Zakon.kz.
"Ущипните меня! Агнешка Радваньска присоединилась к моей команде!" – написала Линетт на своей странице в соцсети Х и поделилась совместной фотографией.
Агнешка Радваньска – финалистка одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2012), победительница одного Итогового турнира, чемпионка 20 турниров WTA. Она завершила карьеру в 2018 году. Магда Линетт выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.
Someone pinch me! @ARadwanska just joined my team!😍 pic.twitter.com/ez3InrzcBk— Magda Linette (@MagdaLinette) December 18, 2024
Ранее стало известно, что Netflix снимет документальный фильм о Рафаэле Надале.
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