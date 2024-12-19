Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт

Фото: Magda Linette/Х

38-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт начала сотрудничество с бывшей второй ракеткой мира Агнешкой Радваньской, сообщает Zakon.kz.

"Ущипните меня! Агнешка Радваньска присоединилась к моей команде!" – написала Линетт на своей странице в соцсети Х и поделилась совместной фотографией. Агнешка Радваньска – финалистка одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2012), победительница одного Итогового турнира, чемпионка 20 турниров WTA. Она завершила карьеру в 2018 году. Магда Линетт выиграла три турнира WTA в одиночном разряде. Someone pinch me! @ARadwanska just joined my team!😍 pic.twitter.com/ez3InrzcBk — Magda Linette (@MagdaLinette) December 18, 2024 Ранее стало известно, что Netflix снимет документальный фильм о Рафаэле Надале.

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