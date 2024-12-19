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Все о теннисе

Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт

Агнешка Радваньска присоединилась к тренерской команде Магды Линетт, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 15:17 Фото: Magda Linette/Х
38-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт начала сотрудничество с бывшей второй ракеткой мира Агнешкой Радваньской, сообщает Zakon.kz.
"Ущипните меня! Агнешка Радваньска присоединилась к моей команде!" – написала Линетт на своей странице в соцсети Х и поделилась совместной фотографией.

Агнешка Радваньска – финалистка одного турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2012), победительница одного Итогового турнира, чемпионка 20 турниров WTA. Она завершила карьеру в 2018 году. Магда Линетт выиграла три турнира WTA в одиночном разряде.

Ранее стало известно, что Netflix снимет документальный фильм о Рафаэле Надале.

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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