Итоговый турнир АТР: Андрей Рублёв вновь не справился с негативными эмоциями и проиграл

Пятый номер мирового рейтинга Рублёв потерпел поражение от седьмой ракетки мира Зверева со счетом 4:6, 4:6. Таким образом, россиянин проиграл все три матча в красном квартете. В очном противостоянии немецкий теннисист упрочил свое преимущество – 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 42 минут. Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Signing off in style 👏@AlexZverev takes down Rublev 6-4, 6-4 to end his season with a win.#NittoATPFinals pic.twitter.com/aJOjfKdHv2