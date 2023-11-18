Итоговый турнир АТР: Андрей Рублёв вновь не справился с негативными эмоциями и проиграл

На Итоговом турнире АТР прошли заключительные матчи группового этапа. В красном квартете россиянин Андрей Рублёв в очередной раз не справился с эмоциями и проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву, сообщает Zakon.kz.

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Пятый номер мирового рейтинга Рублёв потерпел поражение от седьмой ракетки мира Зверева со счетом 4:6, 4:6. Таким образом, россиянин проиграл все три матча в красном квартете. В очном противостоянии немецкий теннисист упрочил свое преимущество – 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 42 минут. Рублёв шесть раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один из четырех брейк-пойнтов. Зверев выполнил десять эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Signing off in style 👏@AlexZverev takes down Rublev 6-4, 6-4 to end his season with a win.#NittoATPFinals pic.twitter.com/aJOjfKdHv2 — ATP Tour (@atptour) November 17, 2023

На послематчевой пресс-конференции Андрей Рублёв признался, что все три матча проиграл из-за негативных эмоций. В заключительной игре россиянин даже выкрикнул, что ненавидит теннис и не хочет в него играть.



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Критиковать себя буду за то, что эмоции до сих пор много мешают мне. Много матчей из-за этого проигрываю не по игре, а из-за эмоций. Но сейчас я прибавил в эмоциональных моментах, где мне этого не хватало. Это помогло закончить год в пятерке. Позитивное, что получилось отобраться на Итоговый – круто быть здесь среди этих игроков. Это мой лучший сезон в карьере, посмотрим, надеюсь, что это не предел. Надеюсь, что смогу ещё прибавить. Сейчас отдохну неделю, а потом начну предсезонную подготовку. За неделю постараюсь забыть теннис, потом буду вспоминать заново. Андрей Рублёв

А в двух других встречах Итогового турнира АТР Рублёв устроил истерику на корте, нецензурно ответил болельщику, а также ракеткой разбил до крови себе колено.



Zestawienie Andrieja Rublowa poza kortem i na korcie budzi niesamowity kontrast...



Oby odpukać nie stała mu się kiedyś krzywda na tym korcie, bo to już robi się coraz bardziej niebezpieczne.#NittoATPFinalspic.twitter.com/VrdBoHDdE1 — Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) November 15, 2023

Ранее определились все полуфинальные пары Итогового турнира АТР.