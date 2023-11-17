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Итоговый турнир АТР: Карлос Алькарас победил Даниила Медведева и стал четвертым полуфиналистом

Карлос Алькарас победил Даниила Медведева и стал четвертым полуфиналистом Фото: atptour
В Турине (Италия) продолжается Итоговый чемпионат АТР. В заключительном туре группового этапа встречались вторая и третья ракетки мира Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Испанский теннисист обыграл россиянина со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Карлос Алькарас трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из пяти заработанных брейк-пойнта. На счету Даниила Медведева три эйса, столько же двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.


Таким образом, определились все полуфинальные пары:

Карлос Алькарас – Новак Джокович

Даниил Медведев – Янник Синнер

Ранее в парном разряде стали известны полуфинальные пары. 

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