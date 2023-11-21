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Теннисисты в отпуске: Димитров в Италии, Швёнтек загорает на Мальдивах, а Аддад-Майя путешествует по Бразилии

Теннисисты в отпуске: Димитров отдыхает в Италии, Швёнтек и Хачанов загорают на Мальдивах, а Аддад-Майя путешествует по родной Бразилии Фото: wtatennis/Jimmie48
Теннисный сезон в профессиональных турах АТР и WTA – завершен. Игроки проводят отпуск в жарких странах. Кадрами с отдыха теннисисты делятся со своими подписчиками в социальных сетях. Первая ракетка мира Ига Швёнтек опубликовала фотографии с Мальдивских островов, сообщает Zakon.kz.

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Польская теннисистка выразила свое восхищение отдыхом на Мальдивах.

"Это одно из самых крутых путешествий, в которых я была, а я много езжу. Хорошо отдохнула и запомню это время надолго", — подписала фото Швёнтек.

В сезоне-2023 Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, в 2023 году Ига вышла в лидеры WTA-тура по заработкам с турниров, на ее счету $ 9,86 млн.

Ранее стало известно, что Швёнтек и ее тренер были выдвинуты в качестве номинантов на ежегодную премию WTA.

Также на Мальдивах свой отпуск со всей семьей проводит российский теннисист Карен Хачанов (15 АТР). Он опубликовал в социальных сетях трогательное фото с сыновьями Давидом и Микаэлем.

"Наконец-то наш семейный отдых после долгого сезона", — подписал пост Хачанов.

В прошедшем сезоне-2023 Хачанов дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, четвертьфинала "Ролан Гаррос" и завоевал титул на турнире категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

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27-летний Хачанов – чемпион шести турниров на уровне ATP (пяти в одиночном разряде и одного в парном), обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России. На турнирах "Большого шлема" его лучшие результаты – это полуфиналы на US Open -2022 и Открытом чемпионате Австралии-2023.

Тем временем, экс-третья ракетка мира, болгарский теннисист Григор Димитров опубликовал в социальных сетях фотографию с отдыха в Италии. Судя по всему, Димитров приехал на родину к своей девушке, итальянской актрисе и модели Мадалине Генеа.

Димитров завершил сезон 2023 на 14-й строчке рейтинга ATP. Последним его турниром стал "Мастерс" в Париже (Франция), где он дошел до финала и проиграл там 24-кратному чемпиону турниров "Большого шлема" первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

На турнирах "Большого шлема" в 2023-м Димитров продемонстрировал следующие результаты: дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, 1/8 финала "Ролан Гаррос", 1/8 финала Уимблдона и до раунда круга US Open.

11-я ракетка мира Беатрис Аддад-Майя проводит свой отпуск в родной Бразилии. 

Ранее стало известно, что наставник Елены Рыбакиной претендует на звание "Тренер года" по версии WTA.

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