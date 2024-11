"Незабываемый отпуск": топовый теннисист поделился красочными кадрами с отдыха на Мальдивах

View this post on Instagram

30 октября 2024 года на "Мастерсе" в Париже Руне провел матч второго круга против первой ракетки Казахстана Александра Бублика. Тогда игрок из Дании одержал победу над нашим теннисистом со счетом 6:4, 6:2.

On you go, Holger 👍



2022 champion @holgerrune2003 improves to 10-1 lifetime at #RolexParisMasters, 6-4 6-2 over Bublik. pic.twitter.com/5yxOTm94nP