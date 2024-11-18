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"Незабываемый отпуск": топовый теннисист поделился красочными кадрами с отдыха на Мальдивах

Хольгер Руне опубликовал красочные кадры из отпуска Фото: АТР
13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал красочные кадры из отпуска. Спортсмен проводит межсезонье на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.
"Не могу подобрать слов, насколько красив этот остров и добры его люди, которые здесь работают и живут. У меня был незабываемый отпуск", – написал Руне на своей странице в социальных сетях.

30 октября 2024 года на "Мастерсе" в Париже Руне провел матч второго круга против первой ракетки Казахстана Александра Бублика. Тогда игрок из Дании одержал победу над нашим теннисистом со счетом 6:4, 6:2.

Ранее ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг.

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