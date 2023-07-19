Ига Швёнтек: У меня одна из лучших работ в мире

Топовые теннисистки мирового тура отдыхают после Уимблдона. Первая ракетка мира Ига Швёнтек рассказала о своем отпуске в Греции, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".



Польская теннисистка Ига Швёнтек в социальных сетях поделилась фотографиями с отдыха на острове Крит, а также прокомментировала свой отпуск.

"У меня одна из лучших работ в мире, потому что благодаря ей у меня есть возможность посещать такие места, как остров Крит. Рассматриваю возможность остаться здесь до конца месяца, поэтому ничего не говорите моей команде, пожалуйста", – написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях. Ига Швёнтек

На прошедшем Уимблдоне-2023 Ига Швёнтек завершила выступление на стадии 1/4 финала, когда проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.

После отпуска в Греции 22-летняя спортсменка отправится в Варшаву, где примет участие в турнире WTA-250 "Warsaw Open".

Ранее был представлен видеообзор самых драматичных розыгрышей на травяных турнирах АТР текущего сезона.