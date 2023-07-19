Ига Швёнтек: У меня одна из лучших работ в мире
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Польская теннисистка Ига Швёнтек в социальных сетях поделилась фотографиями с отдыха на острове Крит, а также прокомментировала свой отпуск.
"У меня одна из лучших работ в мире, потому что благодаря ей у меня есть возможность посещать такие места, как остров Крит. Рассматриваю возможность остаться здесь до конца месяца, поэтому ничего не говорите моей команде, пожалуйста", – написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.Ига Швёнтек
На прошедшем Уимблдоне-2023 Ига Швёнтек завершила выступление на стадии 1/4 финала, когда проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 2:6.
После отпуска в Греции 22-летняя спортсменка отправится в Варшаву, где примет участие в турнире WTA-250 "Warsaw Open".
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