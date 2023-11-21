Казахстанская судья на вышке получила "Серебряный значок"

Меруерт Каукеева стала второй казахстанкой, получившей столь высокое звание от мирового теннисного судейского сообщества, сообщает Zakon.kz.

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В ноябре прошлого года казахстанка Юлия Игнатченко также была удостоена "Серебряного значка".

Серебряные значки (Silver Badge) присуждаются судьям на основании профессиональной деятельности. Для того, чтобы получить "Серебряный значок", нужно отсудить, минимум 60 матчей международного уровня, получить хорошие оценки от судей категории "Золотой значок" и супервайзеров. Затем ITF, ATP, WTA и Grand Slam проводят собрание, на котором решается, заслуживает ли претендент карьерного повышения или нет. Судьи, имеющие "Серебряный значок", могут обслуживать любые турниры серии "Большого шлема" и основные соревнования под эгидой ITF, ATP, WTA, включая финалы.

Ранее Меруерт Каукеева получила памятную награду от ITF по итогам Кубка Билли Джин Кинг.