Казахстанская судья на вышке получила "Бронзовый значок"

Арбитр на вышке Владлена Саменкова из Актобе смогла получить престижную категорию "Бронзовый значок". Она стала первой представительницей западного региона Казахстана, получившей подобную категорию в теннисном судействе, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счет!

Судьи с бронзовым значком обслуживают "Челленджеры", матчи WTA тура, начальные стадии турниров АТР, квалификацию турниров "Большого шлема", а также парные матчи и миксты.

За последние годы в команде международных судей с категориями Silver badge закрепились казахстанки Юлия Игнатченко и Меруерт Каукеева, и Bronze badge – Владлена Саменкова.

В прошлом году рефери на вышке Меруерт Каукеева была удостоена специальной награды от международной федерации тенниса.



