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Казахстанская судья на вышке получила "Бронзовый значок"
Фото: KTF
Арбитр на вышке Владлена Саменкова из Актобе смогла получить престижную категорию "Бронзовый значок". Она стала первой представительницей западного региона Казахстана, получившей подобную категорию в теннисном судействе, сообщает Zakon.kz.
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Судьи с бронзовым значком обслуживают "Челленджеры", матчи WTA тура, начальные стадии турниров АТР, квалификацию турниров "Большого шлема", а также парные матчи и миксты.
За последние годы в команде международных судей с категориями Silver badge закрепились казахстанки Юлия Игнатченко и Меруерт Каукеева, и Bronze badge – Владлена Саменкова.
В прошлом году рефери на вышке Меруерт Каукеева была удостоена специальной награды от международной федерации тенниса.
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