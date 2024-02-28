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Казахстанская судья на вышке получила "Бронзовый значок"

Владлена Саменкова из Актобе смогла получить престижную категорию Бронзовый значок Фото: KTF
Арбитр на вышке Владлена Саменкова из Актобе смогла получить престижную категорию "Бронзовый значок". Она стала первой представительницей западного региона Казахстана, получившей подобную категорию в теннисном судействе, сообщает Zakon.kz.

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Судьи с бронзовым значком обслуживают "Челленджеры", матчи WTA тура, начальные стадии турниров АТР, квалификацию турниров "Большого шлема", а также парные матчи и миксты.

За последние годы в команде международных судей с категориями Silver badge закрепились казахстанки Юлия Игнатченко и Меруерт Каукеева, и Bronze badge – Владлена Саменкова.

В прошлом году рефери на вышке Меруерт Каукеева была удостоена специальной награды от международной федерации тенниса.


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