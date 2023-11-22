Экс-десятая ракетка мира Войцех Фибак рассказал, за счет чего Елена Рыбакина была "кошмаром" для Иги Швёнтек

Бывший польский теннисист и тренер Войцех Фибак порассуждал о текущей форме казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Он считает, что первая ракетка Казахстана снова сможет составить конкуренцию польской теннисистке Иге Швёнтек, если к ней вернутся мощные удары, сообщает Zakon.kz.

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Экс-десятая ракетка мира Войцех Фибак в интервью Sport.pl. высказался о проблемах своей соотечественницы Иги Швёнтек в матчах против Елены Рыбакиной.

"Ранее Рыбакина показывала более тщательную подготовку к матчам. Вот почему она была кошмаром для Швёнтек, но сейчас уже не так. Если бы им предстояло встретиться сегодня, то для меня Ига была бы фаворитом в поединке с Рыбакиной. Но если Рыбакина снова наберет форму и к ней вернется былая техника ударов, то соперничество со Швёнтек снова будет ожесточенным", – приводит слова Фибака Sport.pl.

В личных встречах между Рыбакиной и Швёнтек у представительницы Казахстана три победы, у Швёнтек – одна.

Ранее первая ракетка мира Ига Швёнтек опубликовала фотографии с Мальдивских островов.