Юлия Путинцева и Адриан Маннарино сыграют на выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

С 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге пройдет второй международный выставочный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". Объявлены имена еще двух участников – Юлия Путинцева и Адриан Маннарино сыграют в одной команде, сообщает Zakon.kz.

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В этом году соревнования пройдут в новом формате: на корте встретятся две команды – "львы" и "сфинксы". Каждая команда будет состоять из трех игроков АТР, трех игроков WTA и играющего капитана – легенды мирового тенниса. Участники команд будут представлены звездами российского и мирового тенниса.

В состав команды "Сфинксов" вошли вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (69 WTA) и ветеран французского тенниса Адриан Маннарино (22 АТР). Они присоединились к Душану Лайовичу, Веронике Кудерметовой и Диане Шнайдер. Капитанами команды "Сфинксов" будут Николай Давыденко и Анастасия Мыскина.

Стоит отметить, Юлия Путинцева – прошлогодняя чемпионка турнира "Трофеи Северной Пальмиры", она вместе с россиянином Евгением Донским привели команду Светланы Кузнецовой к триумфу. В этот раз казахстанке предстоит защищать свой титул уже в составе другого коллектива.

За "Львов" сыграют Карен Хачанов, Ласло Джере, Александр Шевченко, Анастасия Потапова и Виктория Томова, руководить которыми будет Светлана Кузнецова.

Еще по одному игроку каждой команды назовут позже.

Ранее вторая ракетка страны среди женщин Юлия Путинцева поделилась снимками с путешествия по Италии.