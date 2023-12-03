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Юлия Путинцева принесла победу своей команде на турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

Юлия Путинцева принесла победу своей команде на турнире Трофеи Северной Пальмиры Фото: formulatx.com
В Санкт-Петербурге проходит второй международный выставочный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимают участие казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в паре с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (57 АТР) одержала победу в игре среди смешанных пар. Казахстанско-испанский дуэт выиграл у молодоженов, российского тандема Александр Шевченко/Анастасия Потапова со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 10:1. Эта победа помогла команде Юлии Путинцевой выйти вперед в противостоянии – 4:3.

Ранее Юлия Путинцева и Александр Бублик праздновали успех в стартовых матчах. 

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