Александр Бублик: Время посвятить себя важным вещам

Казахстанский теннисист Александр Бублик (32 АТР) опубликовал в социальных сетях трогательные фотографии прогулки с сыном Васей. Лидер мужской сборной страны с семьей находится в Санкт-Морице (Швейцария), сообщает Zakon.kz.

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26-летний Александр Бублик впервые стал отцом в августе 2022 года. Совместные прогулки с сыном для казахстанского теннисиста являются важным делом.

"Время посвятить себя важным вещам", – подписал фотографии Бублик.

Сезон-2023 стал для Бублика одним из самых успешных в карьере. В этом году Александр завоевал два титула на уровне ATP: в июне выиграл травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия) (в финале он в трех сетах обыграл россиянина Андрея Рублёва), а в октябре – турнир категории ATP-250 на харде в Антверпене (Бельгия), там в решающем матче Бублик одолел француза Артюра Фиса. Лучшим его достижением на турнирах "Большого шлема" стал четвертый круг Уимблдона. В мировом рейтинге первая ракетка Казахстана завершил сезон на 32 месте.

Ранее Александр Бублик вместе с супругой посетил роскошный фестиваль в Монако.