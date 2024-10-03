Александр Бублик: В Алматы теннис любят больше

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (27 АТР) дал небольшое интервью теннисному проекту "Больше", сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка страны прибыл в Шанхай для участия в турнире серии АТР-1000. Бублик рассказал о съемках промо-ролика АТР-250 и поделился ожиданиями от домашнего турнира, который в этом году пройдет в Алматы.

На "Мастерсе" в Шанхае Бублик получил 23-й номер и посева и начнет свой путь со второго раунда, пропуская первый. Во втором круге он может встретиться с соотечественником Бейбитом Жукаевым, который сыграет в стартовой игре с россиянином Романом Сафиуллиным.

Ранее Александр Бублик стал героем промо-ролика к АТР-250 в Алматы.