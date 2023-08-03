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Александр Бублик проиграл Гаэлю Монфису на турнире АТР-500

Александр Бублик во втором круге уступил французскому теннисисту Гаэлу Монфису Фото: atptour
В Вашингтоне проходит турнир серии АТР-500 (хард). Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик во втором круге уступил французскому теннисисту Гаэлу Монфису, сообщает Zakon.kz.

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Экс-шестая ракетка мира Монфис одержал победу над казахстанцем со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. За это время Монфис сделал пять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету Бублика три подачи навылет, восемь двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

В следующем круге Монфис сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, с которым Бублик выступал в парном разряде.

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