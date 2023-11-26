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Новак Джокович: Я должен взять на себя ответственность за это поражение

Новак Джокович прокомментировал поражение сборной Сербии от команды Италии в полуфинале Кубка Дэвиса Фото: daviscup.com
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение сборной Сербии от команды Италии в полуфинале Кубка Дэвиса, сообщает Zakon.kz.

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Лидер сборной Сербии признался, что упустил победу в своем матче. Новак Джокович не смог реализовать три матчбола в игре с четвертой ракеткой мира Янником Синнером (2:6, 6:2, 5:7). По итогам трех матчей команда Сербии проиграла Италии со счетом 1:2.

"Спасибо квалифицированному персоналу и команде за то, что подбадривали нас и создавали такую невероятную атмосферу. Каждый старался выложиться на максимум. Не хватило одного выигранного мяча. Этот мяч был моим, я должен взять на себя ответственность за это. Я упустил победу. Поздравляю Италию с выходом в финал, они это заслужили. Они играли очень хорошо, особенно Янник – как в одиночном, так и в парном разряде. И там, и там он допустил всего несколько ошибок за весь матч. Снимаю шляпу. Ужасное разочарование. Я беру на себя ответственность, у меня было три матчбола, но это спорт. Когда ты проигрываешь матч, где представляешь свою страну, горечь во рту становится еще сильнее".Новак Джокович

Таким образом, сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса впервые за 25 лет. За почетный трофей итальянские теннисисты поспорят с командой Австралии.

В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Австралии выиграла у команды Финляндии с общим счетом 2:0. 

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