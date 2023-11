Новак Джокович: Я должен взять на себя ответственность за это поражение

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Лидер сборной Сербии признался, что упустил победу в своем матче. Новак Джокович не смог реализовать три матчбола в игре с четвертой ракеткой мира Янником Синнером (2:6, 6:2, 5:7). По итогам трех матчей команда Сербии проиграла Италии со счетом 1:2.

Таким образом, сборная Италии вышла в финал Кубка Дэвиса впервые за 25 лет. За почетный трофей итальянские теннисисты поспорят с командой Австралии.

