Ракетка Иги Швёнтек с "Ролан Гаррос-2023" выставлена на аукцион за 60 тысяч долларов

Польская теннисистка Ига Швёнтек отдала свою ракетку, с которой победила на "Ролан Гаррос-2023", на аукцион. Лот выставлен за 60 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

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По информации Tennis Infinity вырученные средства будут направлены на благотворительность. В частности, на то, чтобы привлечь внимание к проблеме аварий на дорогах с участием детей.

В этом сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и победила на Итоговом чемпионате WTA. В 2023 году Ига стала лидером WTA-тура по призовым с турниров, в ее активе $ 9,86 млн. Сезон-2023 она завершила в ранге первой ракетки мира.

Ранее Ига Швёнтек попала в номинацию "Спортсмен года" в Польше.