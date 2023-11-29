Ракетка Иги Швёнтек с "Ролан Гаррос-2023" выставлена на аукцион за 60 тысяч долларов
Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.
По информации Tennis Infinity вырученные средства будут направлены на благотворительность. В частности, на то, чтобы привлечь внимание к проблеме аварий на дорогах с участием детей.
В этом сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и победила на Итоговом чемпионате WTA. В 2023 году Ига стала лидером WTA-тура по призовым с турниров, в ее активе $ 9,86 млн. Сезон-2023 она завершила в ранге первой ракетки мира.
Ранее Ига Швёнтек попала в номинацию "Спортсмен года" в Польше.