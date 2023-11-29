Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Ракетка Иги Швёнтек с "Ролан Гаррос-2023" выставлена на аукцион за 60 тысяч долларов

Ракетка Иги Швёнтек с "Ролан Гаррос-2023" выставлена на аукцион за 60 тысяч долларов Фото: wta
Польская теннисистка Ига Швёнтек отдала свою ракетку, с которой победила на "Ролан Гаррос-2023", на аукцион. Лот выставлен за 60 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

По информации Tennis Infinity вырученные средства будут направлены на благотворительность. В частности, на то, чтобы привлечь внимание к проблеме аварий на дорогах с участием детей.

В этом сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе выиграла "Ролан Гаррос" и победила на Итоговом чемпионате WTA. В 2023 году Ига стала лидером WTA-тура по призовым с турниров, в ее активе $ 9,86 млн. Сезон-2023 она завершила в ранге первой ракетки мира. 

Ранее Ига Швёнтек попала в номинацию "Спортсмен года" в Польше. 

Читайте также

ФК "Милан" отметил успех Янника Синнера в Кубке Дэвиса

Бывшая 11-я ракетка мира Анастасия Севастова одержала первую победу после декретного отпуска

Молодежный Итоговый турнир ATP: результаты первого игрового дня

Пахита Амири
Ига Швентек
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лига чемпионов: итоги пятого тура группового этапа
Лига чемпионов: итоги пятого тура группового этапа
Подруга Неймара официально рассталась с футболистом
Девушка Неймара официально рассталась с футболистом
Эрлинг Холанд возглавил рейтинг лучших бомбардиров 2023 года
Эрлинг Холанд стал единоличным лидером в гонке футбольных снайперов
ФК «Милан» отметил успех Янника Синнера в Кубке Дэвиса
ФК "Милан" отметил успех Янника Синнера в Кубке Дэвиса
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления