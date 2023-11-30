Жасмин Паолини не приедет на выставочный турнир в Санкт-Петербурге с участием Путинцевой и Бублика

30-я ракетка мира, итальянская теннисистка Жасмин Паолини опровергла информацию о том, что примет участие в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 декабря. Ранее она подтвердила свое выступление на соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

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Организаторы уже анонсировали приезд Паолини. Она должна была войти в состав команды "Львы", капитанами которой станут Светлана Кузнецова и серб Янко Типсаревич. В составе "Львов" должны сыграть россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Александр Шевченко, а также серб Ласло Джере и болгарка Виктория Томова.

"Я не еду в Россию", – ответила в социальных сетях Паолини изданию "Большой теннис Украины".

Фото: formula_tx

Ранее стало известно, что в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" примут участие казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Бублик.