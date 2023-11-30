Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Жасмин Паолини не приедет на выставочный турнир в Санкт-Петербурге с участием Путинцевой и Бублика

Жасмин Паолини не приедет на выставочный турнир в Санкт-Петербурге с участием Путинцевой и Бублика Фото: wta
30-я ракетка мира, итальянская теннисистка Жасмин Паолини опровергла информацию о том, что примет участие в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 декабря. Ранее она подтвердила свое выступление на соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Организаторы уже анонсировали приезд Паолини. Она должна была войти в состав команды "Львы", капитанами которой станут Светлана Кузнецова и серб Янко Типсаревич. В составе "Львов" должны сыграть россияне Карен Хачанов, Анастасия Потапова и Александр Шевченко, а также серб Ласло Джере и болгарка Виктория Томова.

"Я не еду в Россию", – ответила в социальных сетях Паолини изданию "Большой теннис Украины".

Жасмин Паолини не приедет на выставочный турнир в Санкт-Петербурге с участием Путинцевой и Бублика

Фото: formula_tx

Ранее стало известно, что в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" примут участие казахстанские теннисисты Юлия Путинцева и Александр Бублик. 

Читайте также

ATP обнародовала номинантов на премии по итогам 2023 года

Молодежный Итоговый турнир ATP: результаты второго игрового дня

Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе

Пахита Амири
Санкт-Петербург
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лига чемпионов: итоги второго дня пятого тура группового этапа
Лига чемпионов: итоги второго дня пятого тура группового этапа
Два украинских футболиста вошли в список лучших форвардов мира
Два легендарных украинских футболиста вошли в список лучших форвардов мира
Яркую победу одержал футзальный "Кайрат" на старте "Финала четырех"
Яркую победу одержал футзальный "Кайрат" на старте "Финала четырех"
Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе
Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: