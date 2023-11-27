Александр Бублик примет участие в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

С 1 по 3 декабря в Санкт-Петербурге пройдет второй международный выставочный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". Александр Бублик (32 АТР) попал в список участников по свободной карте (WC). Первая ракетка Казахстана прокомментировал предстоящее выступление, сообщает Zakon.kz.

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Организаторы предоставили лидеру мужской сборной Казахстана wild card. Он вошел в состав команды "Львы". Александр Бублик поделился своими ожиданиями с пресс-службой турнира от предстоящих соревнований.

Стоит отметить, сначала по графику у казахстанца не складывался приезд на "Трофеи Северной Пальмиры", но в итоге воспитаннику петербургской школы тенниса удалось прибыть в родной город.

Для меня это было неожиданно, что я в итоге смогу приехать в Санкт-Петербург. Мы вели переговоры, но в связи с плотным графиком, даже после окончания сезона, было сложно найти время. Но я очень рад, что все сложилось так, что я смогу приехать в родной город и порадовать любителей тенниса и болельщиков своей игрой и провести очень важное время дома. Александр Бублик

Также Александр Бублик подвел итоги сезона 2023, в котором он завоевал два титула АТР, дошел до четвертого круга турнира "Большого шлема" – Уимблдона, и достиг наивысшей строчки в мировом рейтинге (25 место в конце июля).

Да, это на удивление лучший сезон, потому что никогда я не выигрывал такое количество титулов, не был настолько высоко в рейтинге в своей карьере. Но, могу сказать, что это удивительно для меня, потому что в течение всего года мы испытывали большие проблемы. Мне было тяжело найти свою игру. И только к турниру в Галле я более или менее обрел какую-то стабильность, спокойствие и смог показать свой теннис, который мы достаточно долго тренировали, и он наконец дал свои результаты, принес свои плоды, поэтому безусловно это лучший сезон в карьере. А за счет чего удалось добиться успеха? Не знаю, где-то удачное стечение обстоятельств, где-то – хорошо подготовились и правильно подошли к соревнованиям. Александр Бублик

Ранее в состав участников выставочного турнира "Трофеи Северной Пальмиры" вошла вторая ракетка Казахстана среди женщин Юлия Путинцева.