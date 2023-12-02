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Александр Бублик и Юлия Путинцева с победы стартовали на выставочном турнире в Санкт-Петербурге

Александр Бублик и Юлия Путинцева с победы стартовали на выставочном турнире в Санкт-Петербурге Фото: ktf
В Санкт-Петербурге стартовал второй международный выставочный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимают участие казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (32 АТР) в своем первом матче в упорной борьбе одержал победу над Роберто Баутиста-Агутом (Испания, 57 АТР) со счетом 6:4, 3:6, 10:6.


Вторая ракетка страны среди женщин Юлия Путинцева в стартовой игре взяла верх над представительницей Болгарии Викторией Томовой со счетом 6:2, 6:3.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) выступила с заявлением о том, что не будет применять штрафных санкций к участникам турнира "Трофеи Северной Пальмиры".


Пахита Амири
Бублик Александр Путинцева Юлия
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