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Видеообзор матча Бублик – Шевченко на турнире в Санкт-Петербурге

Видеообзор матча Бублик – Шевченко на турнире в Санкт-Петербурге Фото: formulatx.com
В Санкт-Петербурге завершился международный выставочный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимали участие казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

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В заключительном матче турнира лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик обыграл россиянина Александра Шевченко со счетом 7:5, 6:4. Эта победа принесла решающее очко команде "Львы". Таким образом, триумфаторами турнира стали "Львы" 6:5.

Стоит отметить, на этом турнире казахстанский теннисист выступал в качестве свободного игрока, что позволило ему сыграть за обе команды. В стартовой игре Бублик выиграл у испанца Роберто Баутиста-Агута (57 АТР) со счетом 6:4, 3:6, 10:6 и принес победное очко команде "Сфинксы", за которую выступала вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева.


Первый номер мужской сборной Казахстана Александр Бублик прокомментировал свое выступление на турнире "Трофеи Северной Пальмиры".

Дорогие петербуржцы и гости нашего прекрасного города, хотел бы еще раз поблагодарить вас за то, что вы пришли нас поддержать. Для меня было честью и огромным удовольствием в очередной раз оказаться здесь перед вами. В прошлом году у меня, к сожалению, не получилось приехать. В этом году все сложилось в последний момент, но получилось даже взять кубок. Быть здесь – очень ценно для меня, потому что я вырос в этом городе и хотелось бы сюда возвращаться каждый год. Александр Бублик

Ранее было представлено расписание финального турнира выставочной серии Ultimate Tennis Showdown (UTS), в котором примет участие Александр Бублик. Соревнования пройдут 15-17 декабря в Лондоне.

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