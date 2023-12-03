Казахстанский теннисист стал финалистом турнира в Египте

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) на турнире серии ITF завершился финальный матч в парном разряде. За трофей боролся казахстанский теннисист Григорий Ломакин, сообщает Zakon.kz.

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Григорий Ломакин в паре со спортсменом из России Евгением Филипповым в упорной борьбе проиграли британскому дуэту Бен Джонс/Дэвид Стивенс со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (2:7).

В одиночном разряде турнира в Египте Ломакин не смог преодолеть первый круг.

25-летний казахстанский теннисист располагается на 304 строчке мирового рейтинга парного разряда АТР, а российский теннисист идет на 592 позиции.

Ранее на молодежном Итоговом турнире ATP Хамад Меджедович в финале обыграл Артюра Фиса.