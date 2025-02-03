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Все о теннисе

Юные казахстанские теннисисты успешно выступили на международных турнирах

Юные казахстанские теннисисты успешно выступили на Международных турнирах, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 13:16 Фото: ktf.kz
В теннисном центре "Даулет" в Астане завершился турнир серии Tennis Europe среди игроков до 16 лет. Казахстанский теннисист Ансар Ниеткалиев стал абсолютным победителем соревнования, сообщает Zakon.kz.

В финале одиночного разряда Ансар обыграл Жанторе Санжарулы – 6:3, 6:3, а в парном разряде также праздновал победу вместе с Даниэлем Юрекли.

У девушек Сара Хамитова уверенно обыграла Тамину Сакен – 6:0, 6:0. В решающей игре в парном разряде трофей достался Ясмине Дюсембаевой / Гульден Азаматкызы.

На другом международном турнире в Испании в академии тенниса Рафаэля Надаля казахстанка Малика Амиргалиева с китаянкой Мин Ху Жоу стали финалистками состязаний серии ITF J100.

В финале казахстанско-китайская пара в трехчасовом матче уступила Марине Гатель (Испания) / Ха Юн Сон (Корея) – 2:6, 7:6 (7:5), 4:10.

Фото: ktf.kz

Ранее был представлен рейтинг WTA. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
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