Янко Типсаревич: Предыдущее поколение было чуть сильнее

Экс-восьмая ракетка мира, сербский теннисист Янко Типсаревич объяснил, почему считает свое поколение игроков сильнее нынешнего, сообщает Zakon.kz.

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39-летний Янко Типсаревич завершил профессиональную карьеру в 2019 году. В АТР туре он выиграл четыре турнира в одиночном разряде, со сборной Сербии завоевал Кубок Дэвиса в 2010 году. В рейтинге ATP его лучший результат – восьмое место.

"В молодости я не любил, когда старшие говорили: "А вот в мои времена было гораздо тяжелее" или "В мои времена было гораздо лучше". Я уважаю нынешних топ-игроков, но все-таки считаю, что предыдущее поколение было чуть сильнее. Если посмотреть на рейтинг, то первые четыре места всегда были заняты Новаком Джоковичем, Роджером Федерером, Рафой Надалем и Энди Марреем. А если пройтись вниз по списку, то те теннисисты, на мой взгляд, были стабильнее. Я не умаляю заслуг Зверева, Медведева или Циципаса – в плане хороших результатов на всех покрытиях. Поэтому краткий ответ – предыдущее поколение лучше, особенно если мы возьмем Маррея, Роджера и Рафу на их пике и сравним с текущим", – рассказал серб в интервью для YouTube-канала "Больше!".

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