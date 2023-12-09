Юлия Путинцева рассказала о самом большом штрафе в карьере

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала свое эмоциональное поведение на корте. Наша спортсменка призналась, что однажды получила огромный штраф за брошенную ракетку во время игры на Уимблдоне, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева поделилась своими эмоциями в интервью для YouTube-канала "Больше!".

"Есть рамки, есть правила. Не могу сказать, что я их нарушаю: меня с матчей пока что не удаляли. Но предупреждения давали. Кстати, в этом году у меня не так много предупреждений. Я начала считать, сколько и где у меня еще было, и в этом году у меня все спокойно. Самый дорогой штраф? Это все время на траве, на Уимблдоне. У них если ты прикоснулся к траве, то это сразу сумасшедшие штрафы. Один раз я играла, кстати, с Дашей Касаткиной, и так получилось, что она меня обвела у сетки и я кинула ракетку просто вдогонку. Я не доставала и просто кинула туда - чтобы она сама отбила. А я знала, что нельзя бросать, поэтому кинула как бы вдогонку, несильно. Ракетка приземлилась, и мне дали штраф 4000 фунтов. Они говорят: "Ты вмятину на траве сделала". Я говорю: "Где? Я двигаюсь по ней – вмятины делаю, но не так вот". Оспорить не получилось. Но самое прикольное было не это. Самое прикольное: на следующий день стоял Фоньини и очень эмоционально оспаривал штраф. Потому что он играл на одном из центральных кортов и сломал ракетку - может, не сломал, но кинул нормально – и кричал на этих судей, говорил: "Сколько? 14000? Да у меня садовник приедет, он вам все корты здесь сделает за 14000!" – поделилась Путинцева в интервью для YouTube-канала "Больше!".

Также 28-летняя теннисистка отметила, что не любит пересматривать эмоциональные моменты своих матчей.

Мне очень стыдно, я ненавижу это все пересматривать, вспоминать, что я сказала, что я не сказала и так далее. Я в этом плане в папу: у меня папа если что-то сказал или показал, он делает вид, что ничего не произошло. Вот и я делаю вид, что ничего не было, все нормально. Юлия Путинцева

Ранее Юлия Путинцева не смогла защитить чемпионский титул на турнире "Трофеи Северной Пальмиры".

