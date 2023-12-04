Юлия Путинцева не смогла защитить чемпионский титул на турнире "Трофеи Северной Пальмиры"

В Санкт-Петербурге завершился международный выставочный командный турнир "Трофеи Северной Пальмиры". В соревнованиях принимали участие казахстанские теннисисты Александр Бублик и Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева выступала за команду "Сфинксы". Наша теннисистка в общей сложности провела три матча на турнире. В первой игре Путинцева выиграла у представительницы Болгарии Виктории Томовой со счетом 6:2, 6:3.

Во втором матче Юлия в тандеме с испанцем Роберто Баутиста-Агутом (57 АТР) одержала победу в игре среди смешанных пар. Казахстанско-испанский дуэт выиграл у молодоженов, российского тандема Александр Шевченко/Анастасия Потапова со счетом 4:6, 7:6 (7:1), 10:1.

В третьей встрече казахстанка вместе с Вероникой Кудерметовой проиграла дуэту Вера Звонарёва/Анастасия Потапова – 4:6, 2:6. Таким образом, команда "Сфинксы" уступила "Львам" с общим счетом 5:6.

Стоит отметить, Юлия Путинцева – прошлогодняя чемпионка турнира "Трофеи Северной Пальмиры", она вместе с россиянином Евгением Донским привела команду Светланы Кузнецовой к триумфу. В этот раз казахстанка защищала чемпионский титул уже в составе другого коллектива.

Ранее Александр Бублик принес победное очко команде "Львы".