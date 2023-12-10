Видео: Елена Рыбакина начала подготовку к новому сезону

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина в Дубае (ОАЭ) начала подготовку к сезону 2024 года. Лучшая теннисистка страны опубликовала видео с тренировки на совей странице в Instagram (сторис), сообщает Zakon.kz.

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Новый теннисный сезон Елена Рыбакина начнет с соревнований WTA-500 – Brisbane International в Брисбене (Австралия). Состязания пройдут с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.

В 2023 году Елена Рыбакина стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии, а также выиграла два трофея WTA-1000 на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) и в Риме (Италия).



Сезон-2023 Елена Рыбакина начинала на 21-й строчке мирового рейтинга, а завершила год на четвертом месте.

Ранее Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.