Видео: Елена Рыбакина начала подготовку к новому сезону
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Новый теннисный сезон Елена Рыбакина начнет с соревнований WTA-500 – Brisbane International в Брисбене (Австралия). Состязания пройдут с 31 декабря 2023 года по 7 января 2024 года.
В 2023 году Елена Рыбакина стала финалисткой Открытого чемпионата Австралии, а также выиграла два трофея WTA-1000 на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) и в Риме (Италия).
Сезон-2023 Елена Рыбакина начинала на 21-й строчке мирового рейтинга, а завершила год на четвертом месте.
Ранее Елена Рыбакина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира.