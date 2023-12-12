Наставник Швёнтек стал победителем номинации "Тренер года"

Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имя победителя номинации "Тренер года" в рамках ежегодной премии WTA Awards 2023. Его выбирали представители международных СМИ. Также на награду претендовал наставник первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Обладателем награды стал Томаш Викторовский, который с 2022 года тренирует четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема", первую ракетку мира польку Игу Швёнтек. В прошедшем сезоне Ига завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла "Ролан Гаррос", а также стала победительницей Итогового турнира WTA.

Помимо Викторовского, за звание "Тренер года" боролись такие специалисты, как:

Стефано Вуков (тренер Елены Рыбакиной);

Брэд Гилберт/Пере Риба (тренеры Кори Гауфф);

Антон Дубров (тренер Арины Соболенко);

Эмиль Миске (тренер Каролины Муховой);

Раймон Слюйтер (тренер Элины Свитолиной).

Ранее стало известно, что Ига Швёнтек обошла Елену Рыбакину в борьбе за звание "Игрок 2023 года".