Наставник Швёнтек стал победителем номинации "Тренер года"
Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.
Обладателем награды стал Томаш Викторовский, который с 2022 года тренирует четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема", первую ракетку мира польку Игу Швёнтек. В прошедшем сезоне Ига завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла "Ролан Гаррос", а также стала победительницей Итогового турнира WTA.
Помимо Викторовского, за звание "Тренер года" боролись такие специалисты, как:
Стефано Вуков (тренер Елены Рыбакиной);
Брэд Гилберт/Пере Риба (тренеры Кори Гауфф);
Антон Дубров (тренер Арины Соболенко);
Эмиль Миске (тренер Каролины Муховой);
Раймон Слюйтер (тренер Элины Свитолиной).
Ранее стало известно, что Ига Швёнтек обошла Елену Рыбакину в борьбе за звание "Игрок 2023 года".