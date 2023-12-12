Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Наставник Швёнтек стал победителем номинации "Тренер года"

Томаш Викторовский стал победителем номинации Тренер года по версии wta Фото: wta
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имя победителя номинации "Тренер года" в рамках ежегодной премии WTA Awards 2023. Его выбирали представители международных СМИ. Также на награду претендовал наставник первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, бэкстейдж турниров, а также розыгрыши призов, челленджи и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишитесь и следите за самыми яркими спортивными событиями.

Обладателем награды стал Томаш Викторовский, который с 2022 года тренирует четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема", первую ракетку мира польку Игу Швёнтек. В прошедшем сезоне Ига завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла "Ролан Гаррос", а также стала победительницей Итогового турнира WTA.

Помимо Викторовского, за звание "Тренер года" боролись такие специалисты, как:

Стефано Вуков (тренер Елены Рыбакиной);

Брэд Гилберт/Пере Риба (тренеры Кори Гауфф);

Антон Дубров (тренер Арины Соболенко);

Эмиль Миске (тренер Каролины Муховой);

Раймон Слюйтер (тренер Элины Свитолиной).

Ранее стало известно, что Ига Швёнтек обошла Елену Рыбакину в борьбе за звание "Игрок 2023 года".

Читайте также

Хольгер Руне обогнал певицу Тейлор Свифт по количеству запросов в датском Google

Ига Швёнтек обошла Елену Рыбакину в борьбе за звание "Игрок 2023 года"

ATP опубликовала подборку лучших матчей в 2023 году

Пахита Амири
Ига Швентек
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата
Сестра Шавката Рахмонова показала кадры со свадьбы с депутатом маслихата
чемпион мира
Жанкош Тураров завоевал титул WBA Gold
Наталья Местоева
Историческую победу одержала спортсменка из Казахстана на ЧМ по стрельбе
Рыбакина заняла третье место в мировом рейтинге
Рыбакина заняла третье место в мировом рейтинге
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: