Ига Швёнтек обошла Елену Рыбакину в борьбе за звание "Игрок 2023 года"

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Премия под названием WTA Player Award проводится ежегодно, победителей выбирают представители международных СМИ.

Также на звание "Игрок 2023 года" претендовали: Елена Рыбакина (Казахстан); Арина Соболенко (Беларусь); Кори Гауфф (США); Джессика Пегула (США); Маркета Вондроушова (Чехия).

Ига Швёнтек второй год подряд признана лучшей теннисисткой сезона по версии WTA. Она стала первой спортсменкой, получившей эту награду подряд после Серены Уильямс, которая становилась победительницей премии с 2012 по 2016 годы.

В прошедшем сезоне Швёнтек завоевала шесть титулов на уровне WTA, в том числе второй год подряд выиграла "Ролан Гаррос", а также стала победительницей Итогового турнира WTA. Что касается призовых, то в 2023 году Ига стала лучшей в WTA-туре по заработкам на турнирах – в ее активе $ 9,86 млн.

2023 Player of the Year 👏



World No.1 @iga_swiatek has been voted as the WTA Player of the Year for the second year in a row! Winning a tour-leading six titles. pic.twitter.com/KNCaRXqkrM