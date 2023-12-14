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Казахстанские теннисистки не смогли преодолеть стартовый круг турнира в Тунисе

Казахстанские теннисистки не смогли преодолеть стартовый круг турнира в Тунисе Фото: ktf
В тунисском Монастире проходит турнир серии ITF W25. В одиночном разряде матчи первого круга провели три теннисистки из Казахстана – Аружан Сагандыкова (Q), Гозаль Айнитдинова (Q), Сандугаш Кенжибаева (WC), сообщает Zakon.kz.

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Аружан Сагандыкова и Гозаль Айнитдинова в основную сетку турнира пробились через квалификацию (Q), а Сандугаш Кенжибаева получила от организаторов уйлд-кард (WC).

Все три представительницы Казахстана не смогли преодолеть стартовый раунд. Аружан Сагандыкова проиграла россиянке Милане Жабраиловой – 5:7, 1:6. Гозаль Айнитдинова потерпела поражение от Магали Кемпен (Бельгия) со счетом 2:6, 2:6. Сандугаш Кенжибаева уступила немецкой теннисистке Александре Вечич – 1:6, 1:6.

Ранее первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина возглавила заявочный лист турнира WTA-500 в Аделаиде. 

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