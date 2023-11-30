Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для
новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet
компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на
странице "100% CASHBACK".
Соперницу из Италии Аружан Сагандыкова обыграла в двух сетах с итоговым счетом 6:4, 6:2. Победа над итальянкой принесла казахстанской теннисистке выход во второй этап турнира.
В матче четвертьфинала Аружан Сагандыкова встретится на корте с румынской спортсменкой Андреей Присакариу.
На сегодня 18-летняя Аружан Сагандыкова занимает 792-ю строчку рейтинга WTA. Ранее казахстанская теннисистка сделала резкий рывок в мировом рейтинге и поднялась сразу на 87 строчек вверх.
Накануне в городе Майя (Португалия) стартовал грунтовый турнир серии "Челленджер". В
одиночном разряде участие принимает казахстанский теннисист Денис
Евсеев (197 АТР).