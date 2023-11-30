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Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе

Дебютный матч выиграла казахстанская теннисистка на турнире в Тунисе Фото: ktf.kz
Аружан Сагандыкова обыграла соперницу в дебютном матче одиночного разряда на хардовом турнире серии ITF в тунисском Монастире, сообщает Zakon.kz.

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Соперницу из Италии Аружан Сагандыкова обыграла в двух сетах с итоговым счетом 6:4, 6:2. Победа над итальянкой принесла казахстанской теннисистке выход во второй этап турнира.

В матче четвертьфинала Аружан Сагандыкова встретится на корте с румынской спортсменкой Андреей Присакариу.

На сегодня 18-летняя Аружан Сагандыкова занимает 792-ю строчку рейтинга WTA. Ранее казахстанская теннисистка сделала резкий рывок в мировом рейтинге и поднялась сразу на 87 строчек вверх.

Накануне в городе Майя (Португалия) стартовал грунтовый турнир серии "Челленджер". В одиночном разряде участие принимает казахстанский теннисист Денис Евсеев (197 АТР).

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