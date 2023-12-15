Анна Данилина потерпела сенсационное поражение на старте турнира во Франции

В Лиможе (Франция) проходит турнир категории WTA-125. В парном разряде матч первого круга провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

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Наша теннисистка в паре с российской спортсменкой Александрой Пановой потерпела сенсационное поражение от дуэта Анастасия Децюк (Чехия)/Аранча Рус (Нидерланды) со счетом 6:3, 2:6, 7:10. Встреча продлилась один час и 13 минут.

Стоит отметить, что Данилина и Панова были посеяны на этом турнире под первым номером.

Ранее Анна Данилина и Александра Панова проиграли в финале турнира WTA-125 в Анже.