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Анна Данилина потерпела поражение на старте турнира в Италии

Анна Данилина потерпела поражение на турнире в Италии Фото: ktf.kz
В Гайбе (Италия) проходит травяной турнир категории WTA-125. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал сильнейшая парница страны вместе с китайской спортсменкой Ифань Сюй потерпели поражение от американского дуэта Хейли Баптисте / Алисия Паркс со счетом 5:7, 6:4, 6:10.

Встреча продлилась один час и 38 минут. За это время Анна и Ифань оформили два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из семи.

Казахстанско-китайский тандем был посеян на этих состязаниях под первым номером. Для Данилиной это был дебютный турнир в сезоне на травяном покрытии.

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