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Анна Данилина потерпела поражение на турнире в Гонконге в одиночном разряде

Анна Данилина потерпела поражение на турнире в Гонконге в одиночном разряде Фото: ktf.kz
В Гонконге (КНР) проходит турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка проиграла польской теннисистке Магдалене Френх (70 WTA) со счетом 2:6, 2:6. Игра длилась 1 час и 13 минут. За это время Данилина три раза подала навылет и допустила две двойные ошибки.

В основную сетку турнира в Гонконге Анна Данилина пробилась через квалификацию. Теперь казахстанке предстоит выступление в парном разряде соревнований, где она сыграет в тандеме с россиянкой Александрой Пановой. Казахстанско-российский дуэт получил первый номер посева. В стартовом круге Данилина и Панова встретятся с местным дуэтом.

Ранее этот турнир покинула вторая ракетка страны Юлия Путинцева. 

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