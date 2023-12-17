Александр Бублик рассказал, почему не ставит глобальных целей в теннисе

Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что ему уже нечего доказывать людям вокруг и он играет только для себя, сообщает Zakon.kz

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В интервью "Чемпионату" спортсмен отметил, что уже всем всё доказал и "...если завтра по какой-то причине моя карьера завершится, я посмотрю назад с улыбкой. Для меня лично это важно. Мне уже нечего доказывать людям вокруг. Может, кто-то скажет, что это неправда, и я должен всем вокруг что-то доказать. Но должен я себе – и себе я доказал. Наверное, с середины прошлого года играю только для себя. То есть когда придёт тот день, когда захочу закончить, я должен это сделать с улыбкой. И через два года не схватить ракетку и не побежать играть челленджеры по уайлд-кард...", - сказал Бублик.

По его словам теннис для него - часть жизни, детская мечта, долгие часы работы. "Это стояние перед зеркалом, визуализация себя на этих стадионах. Я это говорю – и у меня мурашки, потому что я это делал, мне очень сильно хотелось играть. А когда ты заиграл, пошло отторжение – пошли скандальные вещи типа интервью про деньги. А потом приходит понимание – это жизнь", - отметил казахстанский теннисист.

Ранее сообщалось, что Александр Бублик стартовал на выставочном турнире UTS в Лондоне.