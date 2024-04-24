Янник Синнер: У меня будет шанс обойти Джоковича

Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер, высказался о борьбе с сербским спортсменом Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP, сообщает Zakon.kz.

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Янник Синнер отметил, что главное для него – это состояние здоровья, которое позволит ему обогнать легендарного Джоковича в мировом рейтинге.

"Я знаю, сколько очков разделяет нас с Новаком в рейтинге, но сейчас я не ищу возможности стать первой ракеткой. Я буду рад выступить на стольких турнирах, на скольких смогу. Если мое состояние и мой игровой уровень будут в порядке, посмотрим, что покажут цифры. Сезон длинный, и у меня будет шанс обойти Джоковича", – приводит слова Синнера Marca.

На этой неделе Янник Синнер выступит на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), который продлится до 5 мая. Итальянец начнет свой путь на турнире под первым номером со второго круга, где сыграет с соотечественником Лоренцо Сонего или Ришаром Гаске (Франция). Джокович в свою очередь снялся с этих соревнований.

Ранее Новак стал спортсменом года по версии Laureus.