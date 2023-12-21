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Дмитрий Попко вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Турции

Дмитрий Попко вышел во второй круг одиночного разряда турнира в Турции Фото: ktf
В Анталье (Турция) проходит турнир среди мужчин серии ITF М15 (грунт). Казахстанский теннисист Дмитрий Попко провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В основной сетке одиночного разряда Дмитрий Попко посеян под первым номером. В стартовом матче он уверено обыграл Яна Кобирски из Австрии со счетом 6:3, 6:2.

Во втором раунде Дмитрий Попко сыграет с аргентинцем Эсекьелем Монферрером (Q).

Также на этом турнире Дмитрий Попко выступает в парном разряде вместе с молдавским теннисистом Ильей Снитари. Ранее они одержали победу в первом круге и вышли в четвертьфинал.

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