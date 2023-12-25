В следующем году возобновится чемпионат Азии по теннису

Вице-президент отечественной федерации тенниса (ФТК) Юрий Польский в эксклюзивном интервью корреспонденту Zakon.kz рассказал о возобновлении чемпионата Азии для всех возрастов.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

На возобновленном чемпионате Азии по теннису, который не проводили последние шесть лет, будут разыгрывать уайл-карды (WC) на турнир "Большого шлема" Australian Open.

"Это будет ежегодный турнир из двух этапов. Первый – квалификационный, где все страны Азии имеют право представить двух парней и двух девушек. Таким образом, в этот процесс вовлекается весь континент, получается максимальный охват. Второй этап – финальный, куда попадают топовые игроки Азии по своему рейтингу и те, которые прошли квалификацию. Таким образом, мы даем возможность лучшим игрокам Азии выступать и соревноваться вместе. Мы предоставляем призовой фонд за счет стран-участниц, которые будут вовлечены. Традиционно подобные мероприятия получают хороший медиа-охват, телевизионные трансляции, и это интересно для спонсоров, которые готовы вкладывать деньги в развитие Азиатской федерации". Юрий Польский

Юрий Польский отметил, что чемпионат Азии по теннису может пройти осенью следующего года.

"Ближайший совет директоров Азиатской федерации тенниса пройдет в январе в Мельбурне вовремя Australian Open. Там мы обсудим формат турнира, постараемся в ближайшие один-два месяца его утвердить. Намерены в 2024 году ближе к осени уже его провести. Планируем, что первенство будет переходящим – 5-6 стран-участниц станут главными организаторами. Хотим собрать такой пул из стран, наиболее вовлеченных, которые будут делать ежегодный взнос и поочередно проводить этот турнир, чтобы мероприятие всегда проходило на высоком уровне, чтобы к нему заранее готовились". Юрий Польский

Ранее Юрий Польский поделился своими эмоциями от победы на выборах президента ATF.