Александр Бублик: В следующем году он может стать первой ракеткой мира
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Александр Бублик дал большое интервью российскому изданию Championat.com, в котором рассказал об отношениях с некоторыми игроками в профессиональном туре. Казахстанский теннисист признался, что в сезоне-2023 его удивил Янник Синнер, а американский теннисист Бен Шелтон нравится ему за тонкий юмор.
"Удивил Янник Синнер. Когда я его впервые увидел в 2020 году, он стоял, может быть, 150-м и только начинал играть. Мы всегда с тренером говорили, что он должен стать первым в мире – у него все для этого есть. И в этом году он наконец это показал, я очень рад – люблю Янника, мы с ним в хороших отношениях. Он действительно стал преемником Джоковича, встал вровень с Даней Медведевым. Думаю, в следующем году он может стать первой ракеткой мира. …Кстати, Бен Шелтон, на удивление, очень даже приятный парень, любит острое словцо вставить. Мы познакомились на турнирах UTS. После чего стали общаться", – сказал Александр Бублик в интервью Championat.com.
Александр Бублик отметил, что близкое общение в туре дается
очень тяжело.
"К сожалению, это практически невозможно, потому что мы ни с кем не общаемся. Понятно, с русскими ребятами, с кем выросли, общаемся. Но близкое общение, на мой взгляд, очень тяжело дается. Потому что сегодня ты друг, завтра же играешь с человеком, а он начинает брать тактические медикалы (медицинский перерыв). Я не могу этого понять. Для меня не существует побед любой ценой".Александр Бублик
Сезон-2023 стал для Бублика одним из самых успешных в карьере. В этом году Александр завоевал два титула на уровне ATP: в июне выиграл травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия) (в финале он в трех сетах обыграл россиянина Андрея Рублёва), а в октябре – турнир категории ATP-250 на харде в Антверпене (Бельгия), там в решающем матче Бублик одолел француза Артюра Фиса. Лучшим его достижением на турнирах "Большого шлема" стал четвертый круг Уимблдона. В мировом рейтинге первая ракетка Казахстана завершил сезон на 32 месте.
Ранее стало известно, что Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Аделаиде, который пройдет с 8 по 14 января.