Александр Бублик: В следующем году он может стать первой ракеткой мира

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик (32 АТР) поделился своим мнением об игроках АТР тура. Первая ракетка страны рассказал, что находится в хороших отношениях с итальянцем Янником Синнером (4 АТР) и американцем Беном Шелтоном (17 АТР), сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик дал большое интервью российскому изданию Championat.com, в котором рассказал об отношениях с некоторыми игроками в профессиональном туре. Казахстанский теннисист признался, что в сезоне-2023 его удивил Янник Синнер, а американский теннисист Бен Шелтон нравится ему за тонкий юмор.

"Удивил Янник Синнер. Когда я его впервые увидел в 2020 году, он стоял, может быть, 150-м и только начинал играть. Мы всегда с тренером говорили, что он должен стать первым в мире – у него все для этого есть. И в этом году он наконец это показал, я очень рад – люблю Янника, мы с ним в хороших отношениях. Он действительно стал преемником Джоковича, встал вровень с Даней Медведевым. Думаю, в следующем году он может стать первой ракеткой мира. …Кстати, Бен Шелтон, на удивление, очень даже приятный парень, любит острое словцо вставить. Мы познакомились на турнирах UTS. После чего стали общаться", – сказал Александр Бублик в интервью Championat.com.

Александр Бублик отметил, что близкое общение в туре дается очень тяжело.



"К сожалению, это практически невозможно, потому что мы ни с кем не общаемся. Понятно, с русскими ребятами, с кем выросли, общаемся. Но близкое общение, на мой взгляд, очень тяжело дается. Потому что сегодня ты друг, завтра же играешь с человеком, а он начинает брать тактические медикалы (медицинский перерыв). Я не могу этого понять. Для меня не существует побед любой ценой". Александр Бублик

Сезон-2023 стал для Бублика одним из самых успешных в карьере. В этом году Александр завоевал два титула на уровне ATP: в июне выиграл травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия) (в финале он в трех сетах обыграл россиянина Андрея Рублёва), а в октябре – турнир категории ATP-250 на харде в Антверпене (Бельгия), там в решающем матче Бублик одолел француза Артюра Фиса. Лучшим его достижением на турнирах "Большого шлема" стал четвертый круг Уимблдона. В мировом рейтинге первая ракетка Казахстана завершил сезон на 32 месте.

Ранее стало известно, что Александр Бублик попал в заявку турнира АТР-250 в Аделаиде, который пройдет с 8 по 14 января.