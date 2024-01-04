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Казахстанские юниоры совершили стремительный взлет в мировом рейтинге

Казахстанские юниоры совершили стремительный взлет в мировом рейтинге Фото: ktf
Международная федерация тенниса (ITF) обновила мировой рейтинг среди юниоров возрастной категории 18 лет и младше. Казахстанцы добились значительного прогресса в табели о рангах, сообщает Zakon.kz.

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У юношей Амир Омарханов поднялся на тридцать пунктов и занимает теперь 28 место. Даниал Рахматуллаев взлетел на 61 строчку (+54), Виталий Зацепин – 81 (+71), Ильяс Маратулы – 150 (+93), Зангар Нурланулы поднялся на 105 позиций и сейчас он 177.

У девушек Асылжан Арыстанбекова поднялась на 15 пунктов и теперь расположилась на 51 месте. Айя Нупбай – 168 (+49), Полина Слепцова теперь 176 (+52).

Впереди у казахстанских юниоров важные соревнования – турнир "Большого шлема" Juniors Australian Open 2024. Впервые в основной сетке будут играть Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова. В квалификацию попали Даниал Рахматуллаев и Виталий Зацепин.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира WTA-500.

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