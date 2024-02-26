Казахстанские теннисисты совершили стремительный взлет в мировом рейтинге среди юниоров

Обновлен юниорский мировой рейтинг ITF в возрастной категории 18 лет и младше. Казахстанцы добились значительного прогресса, сообщает Zakon.kz.

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У юношей карагандинец Амир Омарханов поднялся на шесть пунктов и занимает теперь 12-е место. Это наилучший показатель у казахстанских юношей за всю историю. Самую высокую позицию у девушек-теннисисток занимала алматинка Ирина Селютина в далеком 1997 году, когда была седьмой ракетой мира.

Даниал Рахматуллаев поднялся на две строчки и теперь занимает 65-е место, Виталий Зацепин – 125-й (-11), Ильяс Маратулы – 145-й (-7), Зангар Нурланулы – 184-й (-3).

У девушек Асылжан Арыстанбекова поднялась на 15 пунктов и теперь расположилась на 38-м месте, Соня Жиенбаева – 45-я (+23), Айя Нупбая – 168-я (-5), Полина Слепцова теперь 212-я (-2).

Ранее ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтинга в одиночном и парном разрядах. Стали известны обновленные места представителей Казахстана.

