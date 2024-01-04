Карлос Мойя: От Рафы можно ожидать чего угодно

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился мнением о выступлении своего подопечного на старте сезона, сообщает Zakon.kz.

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2 января Надаль одержал первую победу после возвращения в тур. На турнире ATP-250 в Брисбене Рафа выиграл у австрийского теннисиста Доминика Тима (98 АТР) со счетом 7:5, 6:1.

"Я очень доволен его игрой, особенно если учесть все обстоятельства. Я не мог ждать от него большего, чем он показал в матче с Домиником Тимом. Конечно, всегда есть детали, над которыми нужно поработать, но со временем все встанет на свои места. Его уровень оказался даже выше, чем мы ожидали. Теперь надо прогрессировать матч за матчем. Думаю, мы увидим его лучшую версию весной, примерно в марте или апреле. Ему понадобится около 10 матчей, чтобы обрести уверенность, войти в ритм. Знаю, что ему по силам вернуться на свой лучший уровень. От Рафы можно ожидать чего угодно, это ведь Рафа. План в том, чтобы на 100% подготовиться к Ролан Гаррос", – приводит слова Мойи портал Tennis 365.

Ранее Рафаэль Надаль провел первый официальный матч после почти годовой паузы (347 дней). 22-кратный чемпион "Больших шлемов" вместе со своим тренером Марком Лопесом выступили в парном разряде турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия)