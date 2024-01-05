17-летняя немецкая теннисистка будет представлять Казахстан
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17-летняя спортсменка выступала в последние годы за Германию, куда переехала вместе с родителями в детстве. Родилась Соня Жиенбаева в Казахстане, ее папа – немец, а мама – казашка. Как отмечает Prosports.kz, в Алматы у юной теннисистки живет много родственников, и она с детства мечтала выступать за Казахстан.
По итогам 2022 года Жиенбаева вошла в топ-30 лучших юных теннисисток мира в рейтинге ITF, а на турнирах этой серии выиграла шесть титулов. В 2023 году она дошла до третьего круга юниорского Australian Open.
В составе юниорской сборной Германии дошла до четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг.
В рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA) Соня представлена теннисисткой Казахстана и занимает 1255-е место.
Накануне в Таиланде проходит турнир серии ITF W50 NONTHABURI. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела четвертьфинальный матч в парном разряде.