17-летняя немецкая теннисистка будет представлять Казахстан

Юная Соня Жиенбаева, гражданка Германии, начнет представлять Казахстан на корте с 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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17-летняя спортсменка выступала в последние годы за Германию, куда переехала вместе с родителями в детстве. Родилась Соня Жиенбаева в Казахстане, ее папа – немец, а мама – казашка. Как отмечает Prosports.kz, в Алматы у юной теннисистки живет много родственников, и она с детства мечтала выступать за Казахстан.

По итогам 2022 года Жиенбаева вошла в топ-30 лучших юных теннисисток мира в рейтинге ITF, а на турнирах этой серии выиграла шесть титулов. В 2023 году она дошла до третьего круга юниорского Australian Open.

В составе юниорской сборной Германии дошла до четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг.

В рейтинге одиночного разряда Женской теннисной ассоциации (WTA) Соня представлена теннисисткой Казахстана и занимает 1255-е место.

Накануне в Таиланде проходит турнир серии ITF W50 NONTHABURI. Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева провела четвертьфинальный матч в парном разряде.