Уимблдон-2024: расписание матчей на 12 июля. Казахстанские теннисистки сыграют за выход в полуфинал

Пятница, 12 июля – двенадцатый игровой день Уимблдона. На корт выйдут две казахстанские теннисистки – Асылжан Аырыстанбекова и Соня Жиенбаева. Zakon.kz представляет расписание матчей на 12 июля.

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В этот день пройдут полуфиналы в мужском одиночном разряде, в женских парах и миксте, а также продолжатся соревнования среди юниоров.

Асылжан Аырыстанбекова и Соня Жиенбаева проведут четвертьфинальный матч в парном разряде среди девушек-юниорок. За выход в полуфинал 18-летние казахстанки поспорят с дуэтом Жюли Пастикова (Чехия) / Юлия Стусек (Германия). Игра пройдет четвертым запуском на восьмом корте и начнется ориентировочно в 19:30.

Расписание матчей на 12 июля﻿

Центральный корт. Начало в 17:30 (по времени Астаны)

Даниил Медведев (Россия, 5) – Карлос Алькарас (Испания, 3)

Далее Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Новак Джокович (Сербия, 2)﻿

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Корт №1. Начало в 17:00

Се Су-Вэй и Элизе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) – Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 4)

Далее Каролин Долхайд и Дезайр Кравчик (США, 7) – Габриэла Дабровски и Эрин Рутлиф (Канада/Новая Зеландия, 2)

Далее Сантьяго Гонсалес и Гильяна Олмос (Мексика) – Максимо Гонсалес и Ульрикке Эйкери (Аргентина/Норвегия)

Место проведения уточняется

Не ранее 20:00 Ян Желински и Се Су-Вэй (Польша/Тайвань, 7) – Майкл Винус и Эрин Рутлиф (Новая Зеландия, 2).

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