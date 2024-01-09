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Александр Недовесов вышел во второй круг турнира АТР-250 в парном разряде

Александр Недовесов вышел во второй круг турнира АТР-250 в парном разряде Фото: KTF
В Аделаиде (Австралия)проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с эквадорским спортсменом Гонсало Эскобаром вышли во второй круг парного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В матче первого круга Недовесов и Эскобар обыграли дуэт Тьяго Уайлд (Бразилия)/Хуан-Пабло Варильяс (Перу) со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Александр и Гонсало оформили четыре эйса, допустили две ошибки на подаче и реализовали четыре брейк-пойнта из шести.

Во втором раунде казахстанско-эквадорский дуэт сыграет с парой Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды)/Ллойд Гласспул (Великобритания).

Ранее Тимофей Скатов не смог выйти в основную сетку Australian Open-2024. 

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