Александр Недовесов пробился в полуфинал парного разряда турнира АТР-250

В Аделаиде (Австралия) проходит турнир серии АТР-250. Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с эквадорским спортсменом Гонсало Эскобаром вышли в полуфинал парного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинальном матче Недовесов и Эскобар обыграли немецкий тандем Константин Францен/Хендрик Йебенс со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время казахстанско-эквадорский дуэт допустил три двойные ошибки, не смог подать навылет и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира в Аделаиде Александр и Гонсало сыграют с грозными соперниками, одной из лучших пар мира Рохан Бопанна (Индия, 3 АТР)/Мэттью Эбден (Австралия, 4 АТР). На этих соревнованиях Боппана и Эбден посеяны под вторым номером.

Ранее во втором раунде Недовесов и Эскобар одержали победу над дуэтом Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды)/Ллойд Гласспул (Великобритания) со счетом 6:4, 6:4.